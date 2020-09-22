Инвестиционный потенциал Иркутской области представили атташе Бельгии в России

Усилить взаимодействие Бельгии и Иркутской области предложили в том числе за счет увеличение объемов взаимных поставок и расширения двусторонней торговли, сообщают в Инвестиционном агентстве области.

Выразили готовность к сотрудничеству по созданию совместных промышленных производств, обмену технологиями в сфере машиностроения, экологии, водоочистки, медицины, сельского хозяйства.

Еще одно из перспективных направлений сотрудничества – туризм.

«Иркутская область видит себя полноценным участником двусторонних связей, поскольку наш регион обладает должным экономическим, научным и культурным потенциалом. Мы открыты для налаживания контактов во всех сферах сотрудничества,» – продолжил встречу заместитель министра экономического развития Иркутской области Евгений Васиченко.

Один из примеров взаимной работы – Иркутский государственный университет заключил соглашение об академическом обмене с Католическим университетом Лёвена и договор о сотрудничестве с Университетом Монс, которые находятся в Бельгии. Также в прошлом году предпринимательское сообщество Люксембурга и Бельгии посетили Иркутск в формате бизнес-миссии. На территории города уже работает инвестор из дружественной страны. Бенуа Де Витте открыл в Иркутске бельгийский ресторан. Франк Ван Эйнде отметил: «За Уралом подобных заведений нет, в ресторане «BBB» почувствовал себя как дома».

«Фламандское агентство по привлечению инвестиций одно из самых известных в мире, и мы рады работать с представителями одной из лучших организации, а также с Посольством Королевства Бельгии в России, и совместно расширять взаимодействие бизнеса регионов двух стран», – поделилась директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко.