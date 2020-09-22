СберИндекс: рынок труда восстанавливается за счёт найма по низким ставкам

Лаборатория СберИндекс проанализировала рынок труда России в августе и уверена, что он продолжает восстанавливаться по мере возвращения экономики к нормальной работе. Об этом аналитики сообщают в новом исследовании на SberIndex.ru.

Падение общего объёма выплаченного ФОТ в августе, по оценкам СберИндекса, составило 1,1% относительно тренда начала 2020 г. Это существенное улучшение по сравнению с пиковым значением в –7,6% в мае, однако влияние пандемии пока сохраняется.

Номинальные начисленные заработные платы, по данным Сбербанка, увеличились в августе на 4,2% к прошлому году. Это лишь на 0,6 п. п. выше инфляции и существенно медленнее значений, наблюдавшихся до пандемии, когда прирост был близок к 10%.

Аналитики СберИндекса полагают, что рынок труда восстанавливается за счёт найма по более низким ставкам. Отклонение величины заработной платы от трендового уровня заметно сильнее, чем суммы ФОТ в целом. По итогам августа оно достигает –4,5%.

Наибольшие потери ФОТ сохраняются в сегментах «Гостиницы и общепит»

(–12,3% от тренда начала 2020 г.), «Транспортировка и хранение» (–8,6%). На другом конце зарплатного спектра расположилось здравоохранение. В августе прирост зарплат врачей достиг 13,7% относительно трендового уровня. Это также единственная часть рынка труда, где аналитики СберИндекса наблюдают рост доходов за всё время пандемии.