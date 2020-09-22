Руководитель дивизиона «Цифровые платформы образования» Марина Ракова приняла участие в презентации образовательной программы «Женщина-лидер»

21 сентября в ТАСС состоялась онлайн-презентация новой образовательной программы «Женщина-лидер», организаторами которой стали мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Совет Евразийского женского форума.

Программа «Женщина-лидер» направлена на формирование и развитие сообщества успешных женщин, а также их вовлечение в решение острых проблем и поиск эффективных ответов на вызовы современности. Первыми слушателями программы станут более 120 активных участников проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В мероприятии приняли участие: Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации; Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации; Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»; Марина Ракова, вице-президент Сбербанка; Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югра; Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив; Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» и Ксения Разуваева, директор Роспатриотцентра.

Во время своего выступления вице-президент Сбербанка Марина Ракова пожелала участницам программы «Женщина-лидер» рассматривать ее как возможность объединиться и создавать сообщества для реализации совместных проектов. Она подчеркнула, что «в связи с изменением современного образовательного трека на первый план выходят не формальные оценки, а ʺмягкие навыкиʺ, такие как умение коммуницировать и работать в команде».

Спикеры также обсудили перспективы запуска программы и ее значимость для российского общества, а также содержание ключевых образовательных модулей, которые помогут женщинам реализовать свой профессиональный и лидерский потенциал.

Раннее, выступая на круглом столе ЮНЕСКО «Цифровые технологии и перспективы образования» Марина Ракова уже подчеркнула необходимость освоения новых навыков, отвечающим вызовам современного мира. «Нестабильность современного мира требует от образования совершенно новых целей, новых подходов, новых дидактик», — отметила она, также подчеркнув, что необходимо развивать не только предметные и межпредметные, но и «мягкие», социальные, эмоциональные и цифровые навыки.

В своем выступлении эксперт рассказала, что в результате обобщения опыта многих стран была спроектирована Школьная цифровая платформа Сбербанка, в основе которой лежит принцип персонализированного обучения. Важным вектором развития ребенка, по мнению Марины Раковой, является умение учащегося самому под руководством наставника устанавливать цели обучения и развития. Чтобы обеспечить возможность обучения по персональным траекториям был разработан опережающий образовательный контент по всем школьным предметам. Она подчеркнула, что для современных учеников важным остается передача знаний и навыков от учителя к ученику, а платформа является инструментом, помогающим учителю уменьшить административную нагрузку и больше времени уделять главному — обучению детей. «Профессия учителя — это та профессия, которая всегда будет во всех атласах профессий будущего».