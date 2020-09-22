ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой вырос в 1,5 раза после снижения ставки

17 сентября ВТБ снизил ставку по программе «Ипотека с господдержкой» на 0,4 п.п. — до 6,1%. За это время число заявок по ней среди клиентов банка выросло на 58%, а общий объем выданных кредитов достиг 100 млрд рублей.

До снижения ставки заемщики подавали в ВТБ около 800 заявок на льготную ипотеку в день в течение последнего месяца. Начиная с 17 сентября данный показатель вырос до 1260, таким образом спрос на кредиты увеличился в 1,5 раза.

На сегодняшний день клиенты ВТБ уже оформили свыше 33 тысяч ипотечных кредитов по госпрограмме на 100 млрд рублей. Средняя сумма одного кредита составляет около 3 млн рублей. Регионами-лидерами по объему выданной льготной ипотеки являются Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Республика Татарстан, Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области. Программа занимает до трети от общего объема выдачи ипотеки ВТБ.

«ВТБ первым отреагировал на выделение дополнительного лимита по госипотеке и снизил ставку для своих клиентов до 6,1% годовых. Результаты первых же дней показали, что число желающих взять жилищный кредит именно в ВТБ выросло в 1,5 раза. Сегодня клиентам доступны рекордно низкие ставки и возможность решить свой квартирный вопрос на максимально выгодных условиях. Объем выданных кредитов по госпрограмме в ВТБ составляет уже 100 млрд рублей, и мы уверены, что спрос на нее продолжит расти в дальнейшем», — комментирует вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков ВТБ составляет 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита — до 30 лет.