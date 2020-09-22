Велобайк на один день увеличит время бесплатных поездок до 60 минут

22 сентября московский городской прокат «Велобайк» увеличит время бесплатных поездок с 30 до 60 минут в рамках акции «На работу на велосипеде» и Всемирного дня без автомобиля. При поддержке банка ВТБ проект реализуется Правительством Москвы.

Акция «На работу на велосипеде» проходит ежегодно 22 сентября. Ее участники на день отказываются от автомобиля и общественного транспорта и добираются до работы на велосипеде. Цель акции — показать, что ездить таким способом по ежедневным делам может быть легко и удобно. Это также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

В этот день с 00:01 до 23:59 для всех пользователей проката «Велобайк» и всех типов доступов увеличивается время бесплатного проката до 60 минут. Любой желающий сможет взять велосипед в аренду с помощью личного кабинета в мобильном приложении или на сайте velobike.ru.

«Велопрокат „Велобайк“ пользуется огромной популярностью в Москве, но все же во Всемирный день без автомобиля мы хотим привлечь еще больше участников, чтобы показать, что любая поездка на велосипеде — по делам, на прогулку или на работу — будет удобной и не потребует никакой специальной экипировки или физической подготовки. Увеличение времени бесплатного проката до 60 минут позволит всем пользователям „Велобайка“ в спокойном режиме доехать до пункта назначения практически из любой точки города», — сказал Виктор Лукьянов, старший вице-президент ВТБ.

«Совместно с городом мы традиционно поддерживаем подобные акции, направленные на популяризацию альтернативных видов транспорта, например, использование велосипедов. В прошлом году количество поездок 22 сентября увеличилось на 18%. Надеюсь, в этом году не только „Велобайк“ поддержит пользователей увеличением бесплатного времени проката, но и погода нас поддержит солнцем и отсутствием осадков», — отметил президент компании «Велобайк» ВТБ Максим Акимов.