Плотина не рухнет

Землетрясение, которое произошло в Иркутской области в ночь на 22 сентября, вызвало бурные дискуссии пользователей соцсети Facebook, а не рухнет ли плотина ГЭС в Иркутске.

К примеру, в сети можно найти такие посты: «Все имеет свой срок годности при определенной активности изнашивания. Не хочу никого пугать, но плотина тоже имеет свой срок службы, чем активней и чаще трясет, тем он короче».

Как сообщили SIA.RU в пресс-службе компании "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", сейсмоустойчивость плотины и здания Иркутской ГЭС рассчитана на девятибалльное землетрясение по шкале Рихтера.

По мнению заместителя директора Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН Владимира Чечельницкого, «землетрясения 10 баллов в областном центре быть не может, так как очаги возможных разрушительных землетрясений находятся на Байкале или в Восточном Саяне, на расстоянии не ближе 70 километров от плотины».

Напомним, что 22 сентября в районе озера Байкал в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 8,1 балл по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Слюдянском районе, в 15 км от посёлка Култук. В Иркутске интенсивность толчков составила 5-6 баллов.

Самое сильное землетрясение в Иркутской области произошло почти 300 лет назад. Его магнитуда составила 8,2 балла, и оно считается сильнейшим за всю историю освоения Восточной Сибири.