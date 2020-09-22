15% россиян ожидают повышение зарплаты до конца 2020 года

Согласно данным сервиса Работа.ру, 61% респондентов считают, что их доходы по сравнению с началом 2020 года существенно снизились.

Еще у 14% опрошенных доходы тоже снизились, но незначительно. 6% учатников исследование указали, что их финансовое положение улучшилось. Каждый пятый россиянин (19%) не заметил никаких изменений с своих финансах.

Повышения зарплаты до конца 2020 года ожидают 15% опрошенных. Однако 20% респондентов отметили, что их зарплату планируют сократить. 65% жителей России не ожидают никаких перемен в размере заработной платы в этом году.