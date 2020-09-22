Пяти мастерам Прибайкалья дали звание «Народный мастер Иркутской области»

Звание «Народный мастер Иркутской области» присвоено создателю традиционных народных кукол из Иркутска Татьяне Черепановой, иркутскому мастеру по художественной обработке кожи и камня Надежде Ульдановой, умельцу из посёлка Усть-Ордынский Эдуарду Куклину, который делает украшения из кожи и металла, сообщают в областной администрации.

Также высокого звания удостоены две мастерицы, которые занимаются плетением из растительных материалов. Это Елена Лисицкая из Тулунского района и жительница посёлка Новая Игирма Лариса Дорош. Еще 45 мастеров получили дипломы лауреатов первого этапа выставки-конкурса народных ремесел «Сибирь мастеровая».

- В Иркутской области различными видами декоративно-прикладного творчества занимаются около семи тысяч мастеров, еще десятки тысяч человек увлекаются декоративно-прикладным искусством, вдохновляясь вашими работами - плетением лозы, вышивкой, куклами, обработкой кожи и многим другим. Вы сохраняете народное творчество нашей страны, а это наши корни, традиции, наша основа. Задача конкурса «Народный мастер Иркутской области» - поддержать вашу творческую деятельность и стимулировать занятия народным творчеством, - сказала Олеся Полунина.

Ежегодный областной конкурс «Народный мастер Иркутской области» проходит с 2008 года. За это время почетного звания были удостоены 60 мастеров. В этом году на участие в конкурсе было подана 21 заявка из 18 муниципальных образований региона. Творческие работы оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли специалисты министерства культуры и архивов Иркутского области, Иркутского областного Дома народного творчества, представители общественных организаций.

Работы лучших мастеров Иркутской области представлены в Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея на областной выставке народных ремесел «Сибирь мастеровая». Она будет работать с 22 сентября по 4 октября. В экспозиции представлены лучшие образцы художественной обработки дерева и бересты, керамики и росписи, ткачества и народной куклы, произведения из кожи и шерсти и многое другое.