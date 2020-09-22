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В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля на Маршала Конева

Сообщение о возгорании «Сузуки-Свифт», поступило в дежурную часть полиции утром 18 сентября, сообщили в МВД России «Иркутское».

Как установили оперативники, ночью неизвестный разбил стекло иномарки, совершил поджог и скрылся. Действия злоумышленника зафиксировала камера наружного наблюдения, установленная на фасаде соседнего здания.

В ходе комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на след предполагаемого поджигателя. Им оказался 34-летний иркутянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. По одной из версий, вероятным мотивом поджога стала личная неприязнь фигуранта к собственнице авто.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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