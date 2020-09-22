В августе 2020 года банки выдали 0,72 млн новых кредитных карт

Это на 27,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2020 года было выдано 0,72 млн новых кредитных карт. По сравнению с августом прошлого года выдача новых кредитных карт сократилась на 27,6% (в августе 2019 года – 0,99 млн ед.).

В то же время в сравнении с предыдущим месяцем в августе, напротив, был зафиксирован небольшой рост - на 3,3% (в июле 2020 года – 0,70 млн ед.). Всего с начала 2020 года было выдано 5,50 млн новых кредитных карт, что на 25,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в январе-августе 2019 года – 7,38 млн ед.).

Что касается среднего Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам, то в августе 2020 года он составил 663 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное - 850 баллов).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в августе 2020 года было выдано в Москве (44,3 тыс. ед.), Московской области (34,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (29,3 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (26,0 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (23,9 тыс. ед.).

При этом снижение выдачи в августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено во всех регионах страны. Самую серьезную динамику сокращения количества выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Москва (-37,1%), Московская область (-36,7%), Санкт-Петербург (-31,3%), а также Хабаровский край (-30,5%) и Свердловская область (-30,2%).

«В период жестких «карантинных» мероприятий в апреле 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцем сократилась сразу на 63,5%, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В последующие месяцы выдача в этом сегменте постепенно восстанавливалась, однако, темпы этого роста были весьма умеренными. Иными словами, до прошлогоднего уровня выдачи новых кредитных карт пока еще очень далеко. Дело в том, что банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики, предоставляя кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне. В свою очередь, и часть граждан пока не торопится выходить на «докарантинный» уровень кредитной активности, отказываясь от дополнительного увеличения текущей долговой нагрузки».