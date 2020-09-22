Госкорпорация «Росатом» в Усолье-Сибирском разворачивает платформу «Умный город»

Важной составляющей развития города является модернизация коммунальной инфраструктуры, надежное ресурсоснабжение, создание условий для постоянного диалога между жителями и городом, общественная безопасность и комфорт городской среды, сообщают в областной администрации.

Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова рассказала о стратегии развития Топливного дивизиона «Росатома», о текущих проектах АО «Ангарский электролизный химический комбинат» (АЭХК, производитель обогащенного урана, который активно развивает новые неядерные бизнесы), а также о взаимодействии с органами власти Иркутской области.

АО «АЭХК» - один из крупнейших налогоплательщиков региона: в 2019 году предприятие направило в региональный бюджет Иркутской области более 510 млн рублей налоговых отчислений. При этом в рамках реализации соглашения между Госкорпораций «Росатом» и Правительством Иркутской области из дополнительных налоговых отчислений, выплаченных в бюджет региона за последние несколько лет, 371 млн рублей были направлены на финансирование проектов социально-экономического развития непосредственно в Ангарске.