ВШЭ и ИРНИТУ займутся моделированием развития энергетической инфраструктуры удаленных и изолированных территорий

На этих территориях стоимость энергоснабжения очень высокая, может в разы превышать стоимость в Центральной России, – поясняет директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.

Как правило, такие системы характеризуются низкой эффективностью, кроме того, проблема осложняется географическим положением рассматриваемых территорий. У таких территорий отсутствуют признаки, характерные для либерализованных рынков, – все регулируется государством, отмечает Илья Долматов. Отсюда – большое внимание к эффективности принимаемых решений, а, следовательно, востребованность и актуальность рекомендаций по их совершенствованию.

Илья Долматов, к.э.н., директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ: «В ходе совместного исследования мы хотим понять, какие модели развития энергетической инфраструктуры для подобных территорий существуют в мире, проанализировать нашу обширную практику развития различных территорий и оценить возможности распространения лучших практик в России».

Сейчас команды университетов утвердили план совместных мероприятий и публикаций и приступили к подготовительному этапу исследования, включающему сравнительный анализ опыта реализации государственной политики на региональном уровне и оценку различных технологий, используемых при реализации схем энергоснабжения для удаленных и изолированных территорий.