Банк УРАЛСИБ подключился к платформе электронного факторинга FactorPlat

Банк УРАЛСИБ присоединился к электронной мультибанковской платформе FactorPlat. Работая на платформе, Банк сможет оперативно одобрять запросы на финансирование и сократит затраты на верификацию данных о поставках.

«Электронный факторинг позволит оперативно выплачивать финансирование поставщикам, при этом у поставщиков нет необходимости собирать пакет документов на каждую поставку. Получая от поставщика документы на финансирование через платформу, мы снижаем трудозатраты на проверку документов — платформа сделает это автоматически», — отметила Старцева Елена, Руководитель Дирекции сопровождения факторинговых операций ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Платформа FactorPlat автоматически проверяет 100% документов, упрощая работу банку и дебитору. В результате поставщики получают финансирование на выгодных условиях в короткие сроки. Сейчас на платформе работают 53 фактора и 1300 поставщиков-кредиторов FMCG и DIY-сегментов. К услугам факторов через платформу обращаются компании любого масштаба: доля микро- и малого бизнеса составляет 45%, доля среднего — 32%, доля крупного — 23%.

Подробнее узнать об услуге факторинга и оставить заявку можно в отделении ПАО «БАНКА УРАЛСИБ», по телефону 8 495 723-77-77, или на сайте Банка.