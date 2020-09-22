Россельхозбанк стал официальным банком ЦИПР-2020

С 23 по 25 сентября 2020 года в Нижнем Новгороде пройдет V конференция «Цифровая индустрия промышленной России». В рамках ЦИПР-2020 участники обсудят роль человека в цифровую эпоху, взаимосвязь цифровых технологий и среды, а также цифровую трансформацию социальной сферы. В этом году мероприятие состоится при поддержке Россельхозбанка, который стал официальным банком конференции.



На своем стенде на ЦИПР-2020 Россельхозбанк представит сервисы, интегрированные в экосистему «Свое Фермерство» и предназначенные для цифровизации агропромышленного комплекса. В их числе – технологии автоматизированного управления фермой, «точного земледелия», подбора семян, маркетплейс для фермерской продукции, сервис для найма персонала, телеветеринарные сервисы и многое другое. Спикеры банка также примут участие в деловой программе ЦИПР.



«Россельхозбанк сегодня является проводником современных цифровых технологий для агропромышленного комплекса. Их комплексное внедрение в масштабе страны способно увеличить прибыль АПК более чем на 1,5 трлн рублей в ближайшие пять лет. Экосистема РСХБ способствует решению этой задачи, давая возможность микро-, малым и средним фермерским хозяйствам автоматизировать свою деятельность и сосредоточиться на росте бизнеса. Ее разработка велась в плотном контакте с аграриями, именно они обозначили ключевые вопросы, с которыми может помочь цифровизация», - говорит Директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.



В ЦИПР-2020 примут участие представители федеральных министерств и ведомств, представители государственных корпораций, бизнес-сообществ, инвестиционных и венчурных фондов, руководители крупнейших образовательных учреждений страны, региональные органы власти, а также представители федеральных, региональных и отраслевых медиа. Мероприятие объединит в себе бизнес-форум с дискуссиями, круглыми столами, эксперт-сессиями по отраслевым направлениям и выставочное пространство.



Первый день конференции будет посвящен связи человека и технологий. Структура деловой программы второго дня будет выстроена в соответствии с магистральными задачами национальной программы «Цифровая экономика» и отраслевыми направлениями. Ключевой темой третьего дня станет «Цифровизация гуманитарного сектора». Участникам конференции предстоит обсудить вопросы цифровизации культурного наследия для будущих поколений, цифровую трансформацию спорта, создание качественного контента для коммуникации брендов с потребителями, реализованные во время пандемии проекты в области искусства.



Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие пройдет при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и Правительства Нижегородской области.