Сельская местность готова принять до 3 млн человек в ближайшие годы - Россельхозбанк

Пандемия ускорит тренд на деурбанизацию в России, считают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Основным стимулом станет переезд из города офисных работников, которые получат возможность полностью или частично работать из дома благодаря распространению широкополосного интернета и развитию других новых технологий для удаленной работы. Об этом рассказал в ходе совместной конференции Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Информационного агентства России ТАСС «Город без людей? Перспективы деурбанизации в России» руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.



В рамках дискуссии эксперты обсудили перспективы расселения больших городов, влияние процесса деурбанизации на рынки жилья и труда, а также как государство может ответить на запросы той части общества, которая готова переехать в сельскую местность.



Эксперты, принявшие участие в мероприятии, сошлись во мнении, что пандемия стала еще одним фактором, благодаря которому люди стали чаще думать о жизни вне города. Однако, чтобы деурбанизация приобрела массовость, временных эпидемиологических трудностей недостаточно. Людям важен комфорт, наличие инфраструктуры и возможность не отказываться от вещей, к которым они привыкли, проживая в городе. Но уже сегодня становится очевидным, что мегаполисы начинают терять статус единственного центра современной жизни.



Андрей Дальнов отметил, что деурбанизация — глобальный и долгосрочный процесс, который усилился в связи с пандемией. Деревенский образ жизни оказался гораздо более устойчивым, тогда как городской продемонстрировал свою уязвимость. Развитие технологий, в частности распространение широкополосного интернета, открывает дополнительные возможности для переезда в сельскую местность. Один из основных драйверов деурбанизации — переезд загород офисных работников, которые получат возможность полностью или частично работать из дома. Перемещение офисных работников в сельскую местность стимулирует развитие местной экономики: торговлю, HoReCa, производство продуктов питания.



«С учетом имеющейся инфраструктуры сельская местность готова принять 2-3 млн человек в ближайшие годы. Россия — одна из немногих стран мира, обладающих недоиспользованными ресурсами для ускорения процесса деурбанизации», — отметил Андрей Дальнов. По его мнению, перспективным направлением для России может стать и агротуризм, который уже получил широкое распространение в Европе и США. Объектами могут стать до нескольких тысяч агрохозяйств. В этом им призвана помочь первая в России экосистема для фермеров, которую запустил РСХБ с целью дать возможность аграриям без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач.



Более того, внутренний туризм может в перспективе стать одним из ключевых драйверов развития сельских территорий как за счет привлечения средств в экономику поселений, так и с точки зрения увеличения количества горожан, выбирающих небольшие поселения в качестве постоянного места проживания. Россельхозбанк активно содействует развитию внутреннего туризма. Так, совместно с Ассоциацией самых красивых деревень Банк организовал экспедицию «Русский Север 2.0», цель которой – открыть для путешественников красоты и возможности северных регионов страны.



Участники конференции также отметили, что значимую роль в растущем интересе горожан к переезду в сельскую местность продолжает играть льготная ипотека. Россельхозбанк первым из банков присоединился к государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», предоставляя сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовых и льготные потребительские кредиты для жителей сельских территорий по ставке от 3% годовых. В рамках сельской ипотеки Банком выдано более 35 млрд руб. почти для 18 тыс. заемщиков. До конца года РСХБ предполагает нарастить выдачи до 100 млрд руб. и улучшить условия еще для 20 тыс. человек.



В мероприятии приняли участие генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина, исполнительный вице-президент Bouygues Group Эммануэль Форест.