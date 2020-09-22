Вологодское село Ферапонтово вошло в список самых красивых в России

21 сентября село Ферапонтово, известное своей архитектурой далеко за пределами Вологодской области, официально вошло в список самых красивых деревень России, доказав свой туристический потенциал. Памятный знак в честь этого события торжественно установили участники совместной экспедиции Ассоциации самых красивых деревень и городков России и Россельхозбанка «Русский Север 2.0».

Ферапонтово расположилось в Кирилловском районе Вологодской области на берегах Спасского и Ферапонтовского озер, соединенных незамерзающей рекой Паска.

Село «выросло» вокруг Ферапонтово-Белозерского Богородице-Рождественского Мартинианового монастыря 14 века.

«Сегодня была проведена экспертиза села Ферапонтово с целью проверить его потенциал для туризма. И я с радостью констатирую, что Ферапонтово успешно прошло эту проверку благодаря отличной инфраструктуре для принятия гостей и для жизни в целом.

Ферапонтово – это первое село, которое официально признано одним из самых красивых и комфортных для туристов после пандемии. Это настоящее сокровище русского севера. Его уникальное культурно-историческое наследие бережно сохранялось веками и принесло селу заслуженную славу. После официального признания, по нашим оценкам, туристический поток в Ферапонтово может вырасти в 2-3 раза. Россельхозбанк рад поддерживать развитие туризма в сельской местности. Ведь это рабочие места, доход и просто интереснейший вид деятельности. Хороший импульс развитию деревни придает программа комплексного развития сельских территорий, в рамках которой мы уже выдали в Вологодской области 195 млн рублей более чем 90 заемщикам. А теперь у нас есть и сервис «Своё. Родное», которое позволяет фермерам предлагать услуги агротуризма онлайн, а туристам – легко их находить», – сказал заместитель директора Санкт – Петербургского регионального филиала Россельхозбанка Юрий Александров.

«Сегодня знаменательное событие. Мы находимся у стен Ферапонтовского монастыря – это жемчужина туристической карточки не только Вологодской области, всего Северо-Запада России, но и всей страны. Это единственный объект на территории Вологодской области, который включен в перечень памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Деревню Ферапонтово ежегодно посещают более 80 тыс. туристов. Мы уверены, что с присвоением титула «Самая красивая деревня России» начнется новая история жизни села как туристического центра Вологодской земли. Хочу поблагодарить Ассоциацию самых красивых деревень и Россельхозбанк за организацию экспедиции «Русский Север 2.0». Желаю успеха в развитии сельского туризма в Вологодчине», – отметил и.о. начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Климанов.

Ферапонтово-Белозерский Богородице-Рождественский Мартинианов монастырь исторически связан со многими ключевыми фигурами истории российского государства. В 15-16 веках из его стен выходили видные иерархи церкви, среди которых архиепископ Ростовский и Ярославский Иоасаф (Оболенский), епископ Пермский и Вологодский Филофей. После лишения сана патриарха в 1666 году в монастырь был сослан Никон.

Особенное значение для культуры имеет собор Рождества Богородицы, расписанный фресками Дионисия, продолжателя традиции А. Рублёва, и его сыновьями в 1502 году. Музей фресок кисти Дионисия был открыт в 1974 году.

Также участники экспедиции посетили Кирилло-Белозерский монастырь, расположенный у Сиверского озера. Он был значимым экономическим центром, через который проходил торговый путь к Белому морю, а также крупным книжным центром: к концу 15 века в нем хранилось более 200 рукописей. После ссылки в Ферапонтовом монастыре в Кирилло-Белозерский был переведен бывший патриарх Никон. Он провел здесь последние пять лет жизни. Крайне важен монастырь и для сохранения художественного наследия. В начале 17 века году священник Анисим Самсонов написал 20 образов Божией Матери и 20 образов преподобного Кирилла Белозерского. В 1924 году был открыт Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

По правилам Ассоциации, решение о внесении деревни или села в список самых красивых принимается на основании их соответствия ряду критериев, среди которых: историко-культурные (в частности, наличие памятников культурного и природного наследия и сохранение традиционных архитектурных объектов), наличие необходимой туристической инфраструктуры и возможности для развития традиционных промыслов и новых видов предпринимательской деятельности, а также благоприятной экологии.

Экспедиция «Русский север 2.0» выехала из Москвы 18 сентября. За 19 дней ее участники проедут маршрут длиной более 5 тысяч километров и посетят более 30 сел, деревень и экопоселений, которые могут стать новыми точками притяжения для путешественников из России и других стран.

За первые два дня экспедиция пересекла территорию Ярославской области, и после остановки в Ферапонтове в Вологодской области продолжит движение по Архангельской и Кировской областям.

Основная задача участников экспедиции – на собственном примере доказать, что Русский Север – это интересное туристическое направление, а существующая инфраструктура деревень и небольших поселений предоставляет все условия для комфортного отдыха и постоянного проживания.

Итогом путешествия станут новые маршруты на карте страны, которые должны способствовать развитию внутреннего туризма и привлечь путешественников из-за рубежа.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Ассоциация самых красивых деревень и городков России (АСКДР) создана в 2014 году для развития сельских населенных пунктов с богатым культурным и природным наследием, а также для создания новых рабочих мест через популяризацию сельского туризма и поддержки традиционных ремесел. В 2018 году деревни-члены АСКДР из Архангельской, Новгородской, Псковской и Ярославской областей, Республик Бурятия и Карелия вошли в состав международной Федерации самых красивых деревень Земли наряду с поселениями из Франции, Италии, Канады и Японии.