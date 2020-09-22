«Фридом Финанс»: Коронавирус снова действует инвесторам на нервы

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

По итогам торгов 21 сентября американские индексы снизились, однако на закрытии были гораздо выше минимума сессии. Индекс S&P 500 потерял 1,16%, опустившись до 3341 пунктов, Dow Jones упал на 1,84%, NASDAQ выглядел более уверенно, снизившись лишь на 0,13%. Опасения по поводу второй волны пандемии COVID-19 вновь вызвали спрос на облачные компании. На этом фоне технологический сектор вырос на 0,76%. Циклические сектора оказались под давлением: энергетика рухнула на 3,27%, а промышленность на 3,38%.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Главе ФРС Джерому Пауэллу снова предстоит выступать в Конгрессе, однако маловероятно, что будет сказано что-то принципиально новое. Накануне Пауэлл повторил, что экономике могут потребоваться новые фискальные стимулы. Президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард считает, что существующего объема стимулирования достаточно для борьбы с кризисом. Вероятно, слова Булларда могут стать фактором поддержки для американских акций сегодня.

Ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе находится в центре внимания инвесторов. В ближайшие дни в ряде европейских стран ожидается повторное введение ограничений, которые, вероятно, будут носить более избирательный характер, чем это было весной. Считаем, что рынок уже частично готов к этому, однако непредсказуемость пандемии коронавируса может потребовать усиления сдерживающих мер.

Азиатские фондовые индексы закрылись снижением. Китайский CSI300 потерял 1,19%, гонконгский Hang Seng – 0,98%. Европейские индексы растут после распродажи накануне. EuroStoxx 50 прибавил 0,8%.

Аппетит к риску неуверенный. Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,67%. Фьючерс на нефть Brent поднимается до $42. Золото снижается к $1900.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться разнонаправленно. Предполагаемый диапазон: 3260-3320 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке за август (прогноз: +2,4% м/м, до 6 млн). Темпы роста сильно замедлятся по сравнению с июльскими, так как показатель уже превысил докризисные значения. Рынок жилья выигрывает от низких ставок по кредитам.

В центре внимания отчетность Nike за квартал, завершившийся в августе. Консенсус закладывает снижение выручки на 14,4%, до $9,13 млрд, при падении скорректированной EPS с прошлогодних $0,86 до $0,47. Нас интересует, сможет ли компания продемонстрировать более сильную динамику выручки благодаря развитию цифровых каналов продаж.

Перед открытием основной сессии квартальный отчет представит AutoZone, крупный ретейлер в сегменте автозапчастей. Ожидается повышение выручки на 4,8%, до $4,18 млрд, при росте EPS на 12,7%. Компания относительно легко пережила кризис, так как спрос на автозапчасти оказался достаточно устойчивым. Рост выручки обусловлен развитием интернет-продаж, ускорением доставки и расширением количества магазинов.

Индекс настроений от Freedom Finance снижается до 17 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 выглядит уязвимым, но пока сохраняет шансы на отскок вверх. Накануне индекс широкого рынка нашел поддержку на уровне 3230 (максимум 8 июня) и сформировал свечной паттерн «пин-бар», указывающий на вероятность краткосрочного разворота. Индикатор MACD пока не достиг нового локального минимума, что может означать формирование «бычьей» дивергенции. Между тем индикатор RSI явно указывает на преобладание сил продавцов и способствует продолжению снижения. На наш взгляд, разнонаправленные колебания сохранятся.