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МЧС: Разрушений и повреждений социально значимых объектов и дорог в Иркутской области не выявлено

Сегодня, 22 сентября, в течение светового дня в Иркутской области специальные рабочие группы проводили обследование жилого сектора и социально значимых объектов, которые могли быть повреждены из-за землетрясения прошлой ночью. Такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, на данный момент проведено обследование объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Социально-значимые объекты работают в штатном режиме. Разрушений и повреждений объектов и дорог не обнаружено.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Землетрясение в 8 баллов произошло в Иркутской области 22 сентября":
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Землетрясение в 8 баллов произошло в Иркутской области 22 сентября
МЧС: Разрушений и повреждений социально значимых объектов и дорог в Иркутской области не выявлено
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Из-за землетрясения в Слюдянском районе пропало электроснабжение
Все материалы сюжета

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