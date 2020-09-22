МЧС: Разрушений и повреждений социально значимых объектов и дорог в Иркутской области не выявлено

Сегодня, 22 сентября, в течение светового дня в Иркутской области специальные рабочие группы проводили обследование жилого сектора и социально значимых объектов, которые могли быть повреждены из-за землетрясения прошлой ночью. Такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, на данный момент проведено обследование объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Социально-значимые объекты работают в штатном режиме. Разрушений и повреждений объектов и дорог не обнаружено.