Для государственного софинансирования пенсий страховые взносы необходимо уплатить до конца года

Участникам Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений необходимо уплатить в Пенсионный фонд России дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию (ДСВ) в сумме от 2 до 12 тысяч рублей не позднее 31 декабря текущего года, сообщают в ПФР.

Произвести уплату можно как самостоятельно через банк, в том числе используя бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами, полученный в личном кабинете гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru), так и через своего работодателя, подав в бухгалтерию заявление для удержания из заработной платы и последующего перечисления.

Напомним, что государственная поддержка формирования пенсионных накоплений осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованными лицами ДСВ. Уточнить год начала уплаты можно в сведениях о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, которые можно получить в любой клиентской службе ПФР, в МФЦ, либо в электронном виде – на портале Госуслуг, а также через личный кабинет гражданина на сайте ПФР в виде выписки по форме СЗИ-ИЛС.

Работающие граждане – участники Программы имеют право на налоговый вычет на сумму уплаченных ими ДСВ, реализовать которое можно обратившись к своему работодателю или в Федеральную налоговую службу по месту жительства.