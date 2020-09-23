Ромир зафиксировал стабильный осенний рост недельных расходов россиян

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 14 по 20 сентября объем повседневных расходов в России снова вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4597 рублей, что на 1,4% больше, чем неделей ранее.

На неделе с 14 по 20 сентября объем повседневных расходов типичной российской семьи вырос и достиг отметки в 4597 рубля.

Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 63 рубля больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 180 рублей или на 4,1%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 14 по 20 сентября оказались выше среднего значения на 70 рублей или 1,5%.

Это еще один стабильный период, мы видим, что большая волатильность уже затихла и динамика идет вровень с прошлым годом.