Средний чек россиян в августе пошел в рост

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, по сравнению с июлем средний чек в августе отметился небольшим ростом, прибавив 5 рублей (0,8%). Таким образом, он оказался равен 591 рублю. За год средний чек вырос на 37 рублей или 6,8%.

В августе средний чек прервал негативную динамику и немного вырос. За месяц его размер увеличился на 5 рублей (0,8%), достигнув уровня в 591 рубль. За год размер среднего чека также вырос: по сравнению с августом 2019 года чек прибавил 37 рублей или 6,8%. Тренд на рост среднего чека все еще активен. Он растет как по отношению к прошлому месяцу, так и по отношению к прошлому году.

Федеральные округа разделились на две группы по динамике среднего чека: в Центральном и Сибирском ФО наблюдается падение против прошлого месяца (-1,2% и -0,7% соответственно). Обратная ситуация наблюдается в Приволжском, Уральском, Северо-Западном, Дальневосточном, Южном и Северокавказском ФО, которые отметились ростом от 1,2% до 4,4%. Против прошлого года рост наблюдается во всех федеральных округах.

С точки зрения размера городов динамика чека крайне неоднородна. В первую очередь рост против прошлого года обеспечивают города с населением от 100 до 500 тысяч жителей (11,4%). В городах от 500 тысяч до 1 млн жителей мы фиксируем падение чека как по сравнению с прошлым годом (-5,5%), так и по сравнению с прошлым месяцем (-1,6%). Города-миллионники также отметились падением в сравнении с августом 2019 года (-3,4%), но продемонстрировали небольшой месячный рост (0,7%).

Москва и Санкт-Петербург, в свою очередь, стала драйвером роста чека по сравнению с прошлым годом (9,2% и 10,4% соответственно). Однако по сравнению с июлем жители столицы сократили средний чек (-0,5%), в отличие от петербуржцев (+6,9%).

Активно стабилизируется канал Гипермаркеты, в котором наблюдался резкий рост среднего чека в период эпидемии. Сейчас его рост в гипермаркетах в годовом выражении уже меньше (9,5%), чем в других каналах современной торговли – супермаркетах (14%) и дискаунтерах (13,8%).