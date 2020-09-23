Из-за неоплаченного штрафа иркутянин едва не лишился машины

Неплательщику на принадлежит автомобиль марки Honda Accord, 1985 года выпуска, сообщают в пресс-службе УФССП.

Должностным лицом Управления был составлен акт описи и ареста машины с целью ее дальнейшей передачи на реализацию. Не желая лишиться автомобиля, гражданин изыскал денежные средства и тут же оплатил задолженность в полном объеме.

Оплаченная задолженность не освобождает мужчину от административной ответственности. Административный протокол направлен на рассмотрение мировому судье судебного участка № 17 Свердловского района Иркутска.