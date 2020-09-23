Названы самые популярные места отдыха в Приангарье этим летом

«МТС» составила рейтинг направлений и мест отдыха в Иркутской области на основе анализа обезличенного мобильного трафика за три летних месяца 2020 года. В целом интернет-трафик увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерами в рейтинге самых посещаемых мест отдыха Приангарья этим летом стали локации, на которые можно доехать по Качугскому тракту. По данным МТС, люди предпочитали отдыхать и делиться впечатлениями на турбазах и заливах Малого моря, а наибольший объем голосового и интернет-трафика в летний период был зафиксирован на бухтах Мухорского залива.

Второе по популярности направление – Байкальский тракт. Несмотря на то, что дорога ведет в популярный у туристов и жителей региона поселок Листвянка, основной трафик пришелся на садоводства и турбазы, расположенные с обеих сторон Байкальского тракта. Вероятно, в этом году многие жители региона предпочли провести отпуск на даче и в загородных домах.

Третье место по популярности занимает Култукский тракт. По данным аналитиков, многие абоненты отправлялись по этой дороге в популярные места отдыха Бурятии – Энхалук, Горячинск, Аршан и другие, трафик генерировался на протяжении всей дороги.

На четвертом месте оказался Голоустненский тракт, с которого отдыхающие попадают в поселок Большое Голоустное. Этим летом он показал максимальный прирост интернет-трафика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в 3 раза.

Замыкает ТОП-5 направлений отдыха – Александровский тракт, по которому любители «дикого» отдыха могут добраться до заливов Братского моря.

В целом, за три летних месяца объем передачи данных на сети МТС в популярных местах превысил объем 2019 года за аналогичный период более чем в 2 раза. Это стало возможно благодаря расширению емкости каналов связи и установки нового оборудования в местах отдыха и на трактах, тем самым удвоив среднюю скорость передачи данных.

«Байкал является основной точкой притяжения для жителей и гостей региона. В этом году наши красоты оценили не только сибиряки, но и жители европейской части России. Несмотря на предпочтения отдыхающих – будь это комфортабельный отель или отдых в палатке – абонентам необходима качественная мобильная связь и скоростной интернет, чтобы они могли делиться впечатлениями, смотреть видео в HD-качестве, общаться по видеосвязи. Мы ежегодно фиксируем увеличение потребности в высокоскоростном интернете в массовых местах отдыха и планомерно развиваем сеть МТС в популярных туристических зонах Иркутской области», – прокомментировал директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.