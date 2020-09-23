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Иркутяне оценили свое школьное образование на четверку

Согласно опросу hh.ru, из возможных пяти баллов иркутяне поставили лишь 3,8 балла. Это соответствует среднему по стране. 

Больше других своим школьным образованием довольны бухгалтера и топ-менеджеры (4,1 балла), меньше всех – представители сферы «Искусство, масс-медиа».   

Интересно, что уровень удовлетворенности качеством школьного образования существенно зависит от возраста респондентов: чем старше соискатель, тем оценка выше. Так, участники опроса в возрасте от 45 лет оценивают своё школьное образование на 4,4 балла, а самые младшие из респондентов (14–17 лет) — на 3,3 балла.  

Среди предметов наиболее высокую оценку получили русский язык и литература (от 4,1 до 4,4 балла): и здесь та же закономерность - чем старше соискатель, тем более высокую оценку он ставит. Наиболее низкая удовлетворённость качеством преподавания предмета - у иностранного языка, здесь соискатели из всех возрастных групп солидарны в оценке: от 3,1 до 3,6 балла. 

«Несмотря на высокую удовлетворенность уровнем преподавания русского языка и литературы, лишь 12% жителей Иркутской области указали в своем резюме такие ключевые навыки как грамотность и грамотная речь», - отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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