Мэрия Иркутска не приняла ремонт постамента под скульптурой Бабра

В ходе приема постамента комиссия выявила сколы на ряде гранитных плит, грубую заделку швов, неровные стыки и другое. Об этом сообщил директор МКУ «Городская среда» Георгий Комаров.

– По контракту работы выполняла подрядная организация, которая должна была заменить гранитные плиты на пьедестале, а также укрепить основание под скульптурой. Качество работ нас не устраивает, и принимать их в таком виде мы не намерены. Подрядчику выдан акт замечаний, на основании которого он должен устранить недочеты за свой счет до 25 сентября, – подчеркнул Георгий Комаров.

Напомним, что скульптура бабра установлена в 130-ом квартале Иркутска в 2012 году. За это время ремонт постамента не проводился.