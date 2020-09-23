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Бизнес-омбудсмен в РФ предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%

Это связано с задержкой данных по сотрудникам. Банки пока не фиксируют таких проблем у заемщиков, сообщает РБК.

Предприниматели, которые в июне в спешке оформляли льготные кредиты под 2% на поддержку занятости, могли невольно нарушить обязательное условие о сохранении штата сотрудников. Об этом предупредил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов в обращении в правительство.

Льготная программа кредитования под 2% позволяет предприятию списать заем и проценты по нему в случае сохранения занятости. Проблема в том, что на момент выдачи кредитов банкам была недоступна официальная информация о численности сотрудников на предприятиях на 1 июня и они руководствовались данными за апрель. Не зная об этом, предприниматели могли сократить штат сотрудников относительно апреля и будут вынуждены вернуть деньги с процентами по полной ставке, рассказал бизнес-омбудсмен.

В июне аппарат бизнес-омбудсмена провел «контрольную закупку» кредитов под 2% в 38 регионах в разных банках. Проверка показала, что в целом мера поддержки работает лучше программы беспроцентных кредитов на выплату зарплат, при этом высок процент отказов. Опрошенные РБК банки отмечали высокий спрос на льготные кредиты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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