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Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутской области постепенно растет

По данным оперативного штаба, на 23 сентября подтверждено 80 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 18 586. За последние сутки выздоровели 123 человек, за весь период эпидемии – 16 558

Амбулаторно лечатся 968 человек, госпитализированы – 756 (+10). Всего за период эпидемии умерло 217 (+1) человек.

18 сентября в Приангарье зафиксировали вспышку заболеваний коронавирусом. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,2-0,3%.

На дынный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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