Ученые оценят последствия землетрясения в Иркутской области

Специалисты проверят влияние природного явления на грунт и сооружения. Об этом сообщил ТАСС завлабораторией инженерной сейсмологии и сейсмогеологии, доктор геолого-минералогических наук Василий Джурик.

Специалисты сегодня направятся к эпицентру землетрясения для разворачивания локальной сейсмосети, которая определит энергию, глубину и силу толчков. Параллельно с установкой станций специалисты осмотрят ближайшие к эпицентру населенные пункты.

"Мы участвуем [в создании локальной сети сейсмомониторинга], - сказал Джурик. - Я только последствия могу прогнозировать - как на каждом здании будут проявляться эти землетрясения для строительства. Мы будем заниматься изучением того, как землетрясение такой силы воздействует на грунты и на здания, строительную часть".

Напомним, что 22 сентября в районе озера Байкал в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 8,1 балл по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Слюдянском районе, в 15 км от посёлка Култук. В Иркутске интенсивность толчков составила 5-6 баллов.

Самое сильное землетрясение в Иркутской области произошло почти 300 лет назад. Его магнитуда составила 8,2 балла, и оно считается сильнейшим за всю историю освоения Восточной Сибири.