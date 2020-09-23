Выставка Бобура Исмоилова «Горизонт иллюзий» в галерее Виктора Бронштейна продлена до 1 ноября

В его работах Мадонна делает селфи, чтобы запечатлеть свою боль; а мудрец показан в образе мотылька, летящего на свет огня, сообщают в пресс-службе галереи.

Работы созданы в смешанной технике – Бобур называет их «графикой на холсте». Хотя картины иллюзорны и метафоричны, в них нет неясных абстрактных силуэтов. Наоборот, авторскому стилю художника свойственны четкие линии и детали – отсюда название «Горизонт иллюзий».

В экспозицию вошло 35 работ. Летом выставку пополнила новая картина «Серьга», которая представлена впервые. В ней художник по-своему переосмысливает актуальный контекст, связанный с пандемией.