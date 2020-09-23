В Иркутской области прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

По замыслу, на объекте регионального значения, где хранится более 5 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, в городе Усолье-Сибирском службы экстренного реагирования ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов с последующим их возгоранием, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Учения проходят по наихудшему сценарию развития чрезвычайной ситуации, с готовностью к эвакуации местных жителей и оказанием помощи условным пострадавшим. Привлечены все силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для восстановления разрушенных систем жизнеобеспечения и работ по очистке загрязнённой территории от нефтепродуктов. Для мониторинга обстановки используются беспилотные авиационные системы.

Группировка сил и средств функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Иркутской области, задействованная на командно-штабном учении, составляет 573 человека и 151 единица техники.

Командно-штабные учения дают возможность проверить не только готовность спасательных подразделений к подобным аварийно-восстановительным работам, но и реальность планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, надежность систем управления и связи. Проведено тренировочное оповещение органов управления, оперативное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области и муниципальных образований.