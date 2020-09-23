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Роспотребнадзор: Маска снижает вероятность заражения инфекциями в 1,8 раза

А при использовании перчаток вероятность заражения падала в 1,3 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, при наличии контакта с больными острыми респираторными инфекциями ношение маски также снижало вероятность инфицирования в 1,8 раза, а использование перчаток - в 2,7 раза.

В Роспотребнадзоре напомнили, что маски рекомендуется носить при посещении мест массового скопления людей, в поездках на общественном транспорте, при уходе за больными и общении с людьми с признаками ОРВИ. Она должна плотно закрывать нос и рот, не оставляя зазоров. Использовать одноразовую маску вторично не следует, ее нужно утилизировать в отдельном пакете.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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