Игорь Кобзев огласил новый состав правительства Приангарья

Заместителем губернатора стал Константин Зайцев. Еще одну должность первого заместителя занял Дмитрий Бердников. Он продолжит координировать работы по восстановлению территорий, пострадавших от паводка. Об этом сообщил Игорь Кобзев 23 сентября.

Руслан Ситников - первый заместитель председателя правительства региона

Светлана Замарацкая, Андрей Бунёв и Андрей Козлов - заместители губернатора

Анатолий Прокопьев - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

Наталия Бояринова - министерство финансов Иркутской области

Наталья Воронцова - региональное министерство труда и занятости

Дмитрий Петренев - министр лесного комплекса Приангарья

Светлана Трофимова - министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

Яна Соболь – министр экономического развития региона

Павел Богатырев - министр спорта Иркутской области

Руслан Дячук – министр культуры и архивов

Максим Лобанов – министр строительства, дорожного хозяйства

Сергей Малинкин – министр жилищной политики, энергетики и транспорта (до 1 октября)

Анатолий Никитин – руководитель регионального минЖКХ

Егор Луковников – министр по молодежной политике

Владимир Родионов – министр социального развития, опеки и попечительства

Илья Сумароков – министр сельского хозяйства

Марина Быргазова – министр имущественных отношений

Елена Апанович – министр образования

Наталия Ледяева – министр здравоохранения

Оксана Недорубкова – министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Шамиль Баулов – руководитель представительства правительства Иркутской области при Правительстве РФ в Москве

Роман Буянов – полномочный представителем губернатора области в Заксобрании региона

Светлана Боброва – глава аппарата губернатора и Правительства Иркутской области

На должности заместителей председателя правительства Иркутской области назначены: