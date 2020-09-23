На БЦБК продолжат понижение уровня надшламовых вод в картах-накопителях

Мера вызвана большим объемом осадков, которые выпали в начале сентября. Об оперативной ситуации, а также проделанной ранее работе доложил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Игорь Анбросенко.

Также замминистра доложил о ситуации на картах-накопителях. В рамках проведенных мероприятий удалось понизить уровень надшламовой жидкости до 30 сантиметров. Было обезврежено и передано на очистные сооружения г. Байкальска 30 тысяч кубометров воды. Однако в связи с недавними дождями, уровень на некоторых картах приблизился к 25 сантиметрам.