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С начала учебного года заражения коронавирусом зарегистрировали в 34 образовательных учреждениях Иркутской области

Это 55 детей и 17 взрослых, в связи с этим часть классов ушли на дистанционное обучение, сообщают в областной администрации.

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В регионе продолжается прививочная кампания. Против гриппа привито уже более 277 тысяч человек. Медики рекомендуют в обязательном порядке поставить вакцину сотрудникам организаций социального обслуживания, образовательных учреждений, а также работникам торговли, транспорта, коммунальной сферы, школьникам, студентам, обслуживающему персоналу, лицам старше 60 лет. 

Всего в Иркутской области зарегистрировано 18 586 заболевших, прирост за сутки составил 80 случаев, госпитализировано – 756 человек, лечатся амбулаторно – 968 человек, выздоровели – 16 558 пациентов, умерли – 217 человек. 86% - местное распространение инфекции, 14% - завозят из области и заграницы. В 58% случаев заболевание протекает бессимптомно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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