40% россиян считает необходимым копить на будущее

Каждый пятый житель России откладывает деньги в сбережения с зарплаты, выяснили сервис Работа.ру и НПФ Сбербанка. 40% респондентов уверены в необходимости долгосрочных накоплений на будущее, в том числе и на пенсию.

Для четверти жителей России регулярно откладывать деньги с каждой зарплаты уже вошло в привычку. 13% респондентов делают накопления несколько раз в год, когда получают премии на работе. Столько же участников исследования ответили, что копят только на конкретную цель, например, на отпуск или крупную покупку. Однако 54% опрошенных деньги пока не откладывают.

Каждый шестой респондент, у которого есть накопления, указал, что откладывает до 5% от своего дохода. - Каждый пятый (19%) — от 5 до 10% зарплаты. 8% участников исследования указали, что в сбережения направляют 10-20% дохода. Столько же респондентов сберегают более 20%.

Исследование показало, что контролировать свои расходы россияне пока умеют не так хорошо, как делать сбережения.

43% опрошенных рассказали, что контролируют свои траты от случая к случаю, так как им не удается делать это регулярно. 17% следят за личными финансами постоянно и используют для этого специальные приложения или записи, а 15% собирают чеки с покупок и подводят баланс в конце месяца. При этом четверть участников исследования отметили, что никак не контролируют расходы.

Около половины респондентов (47%) признались, что планируют свой бюджет не более, чем на месяц вперед. Еще 14% опрошенных планируют свои доходы и расходы на ближайшие 1-3 месяца. 4% могут строить финансовые планы на полгода вперед, и столько же — на год. Около трети (31%) жителей России отметили, что вовсе не планируют свой бюджет.

За последние полгода 7% россиян стали откладывать деньги в сбережения больше и регулярнее. Каждый седьмой житель России теперь копит не то только на крупные покупки, но и на непредвиденные обстоятельства, и на будущее в целом. При этом, больше трети респондентов (36%) признались, что за последние полгода стали откладывать меньше, а у 43% участников исследования отношение к сбережениям не изменилось.

40% жителей России считают, что необходимо делать долгосрочные накопления на свое будущее, в том числе и пенсию. Около четверти опрошенных (23%) полагают, что копить нужно на образование своих детей. 21% респондентов ответили, что сбережения необходимы на покупку недвижимости. Половина участников опроса (52%) уверена, что откладывать необходимо на случай непредвиденных обстоятельств, и только 14% не считают нужным делать долгосрочные накопления.

Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру:

«В этом году, действительно, кардинально изменилось отношение жителей России к значимости откладывания средств. Мы видим, что количество людей, которые не готовы делать долгосрочные накопления, минимально. Также жители России стали обращать больше внимания на подработки и монетизацию всех своих навыков — практически для всех это стало главным инструментов для выхода из текущего коронакризиса и защиты от других потрясений».

Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка:

«‎Наше исследование показало, что россияне хорошо понимают, насколько важно копить на будущее. Например, для того, чтобы после выхода на пенсию сохранить доход на уровне 80-100% от зарплаты и тем самым обеспечить себе комфортный уровень жизни, достаточно с 25-30 лет откладывать по 2-4% в месяц на индивидуальный пенсионный план (ИПП). Этот удобный инструмент для накоплений, который не требует больших затрат, предполагает индивидуальный график взносов и возможность воспользоваться сбережениями досрочно при необходимости».