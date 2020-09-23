Иркутская область может войти в программу по обследованию домов 335 серии на сейсмоустойчивость

– Мы должны четко понимать состояние фундаментов и несущих конструкций домов 335 серии, насколько они безопасны в нашем сейсмически активном регионе, – сообщил Игорь Кобзев.

На заседании оперштаба обсуждались результаты последствий, вызванных сильным землетрясением, которое произошло на юге и в центре области в ночь на 22 сентября. По поручению Игоря Кобзева в каждом из 12 районов, где ощущались подземные толчки, были созданы группы специалистов для обследования жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов.

