Приём заявок на проведение капитального ремонта жилья, пострадавшего от наводнения, завершится 30 сентября

Гражданам, которые имеют право на такую выплату, необходимо обратиться в Службу заказчика Иркутской области. Об этом сообщил временно замещающий должность заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Александр Лобач.

По оценкам экспертных комиссий, после наводнения подлежащими капитальному ремонту признаны 2598 жилых помещений. Значительная часть из них расположена в Нижнеудинском и Тайшетском районах. Из федерального и областного бюджета на капитальные ремонты жилья выделено 743,9 млн рублей.

Свидетельства о праве на предоставление социальной выплаты на проведение капитального ремонта получили 98% граждан. В 1842 помещениях (71% об общего количества) работы уже завершены и полностью оплачены. В 27% жилья работы продолжаются. 2% граждан или 63 семьи до сих пор не обратились за получением выплаты.