Международный кинофестиваль «Человек и природа» стартует 24 сентября

Это крупное мероприятие, цель которого – освещение экологических проблем. В текущем году для участия в кинофестивале поступило 249 фильмов из 54 стран мира, сообщают в областной администрации.



Деловая программа фестиваля уже началась. Её открыл круглый стол «Человек у Байкала: вызовы ХХI века вчера, сегодня, завтра». Его участниками стали замминистра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук, ученые, правоведы, экологи, представители регионального киносообщества, блогеры. Они обсудили вопросы загрязнения Байкала, сохранения его экосистемы.



23 сентября, в рамках кинофестиваля откроется VI Байкальский питчинг кинопроектов.

Это отбор идей будущих фильмов, победители которого получат средства на проведение съёмок. Экспертный совет рассмотрит режиссерские замыслы, сценарии игрового и документального кино. На реализацию лучших работ Фонд президентских грантов и Союз кинематографистов России предоставят миллион рублей. Иркутский областной кинофонд при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области - 160 тысяч рублей. Победители питчинга должны осуществить свои кинопроекты совместно с иркутскими кинематографистами или на территории Иркутской области, Забайкалья, Бурятии, Хакасии, Красноярского края.



Показы фильмов кинофестиваля «Человек и природа» пройдут с 24 по 28 сентября.

В этом году они состоятся в сети интернет на базе крупного интернет-кинотеатра Tvzavr по адресу. Для показа фестивальных картин там предоставлено пять виртуальных залов. В программу включены 35 документальных, научно-популярных, игровых и анимационных картин. 25 из них – участники конкурсной программы, 10 фильмов вошли во внеконкурсную программу. К просмотру смогут присоединиться зрители всей страны.



Один из фильмов внеконкурсной программы «От бога до бумаги. Из жизни азиатского слона» покажут в автокинотеатре арт-завода «Доренберг» 24 сентября в 20:00.

24 сентября начнётся ещё одно мероприятие фестиваля - киношкола. Эксперты представят свой опыт создания успешных фильмов: от идеи и поиска финансирования до организации проката. Мастер-класс «Природа против прогресса: вопросы финских документальных фильмов» проведет председатель жюри фестиваля, руководитель киноцентра Пирканмаа, кинотеатра Arthouse Cinema Niagara Лиина Харконен. Она расскажет, как в современных кинолентах Финляндии отражается бережное отношение к природе в сочетании с инновационными технологиями. Состоятся творческие встречи с президентом кинофестиваля Сергеем Мирошниченко, народным артистом РФ Виктором Раковым, заслуженным артистом России Александром Олешко, актрисой театра и кино, журналистом и блогером Яной Поплавской.