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Анна Нетребко вылечилась от коронавируса

Оперная певица Анна Нетребк выписалась из больницы, куда она попала из-за ковидной пневмонии средней степени тяжести. В общей сложности в стационаре она пролежала чуть больше недели.

«Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы, и я избавилась от заразы под названием COVID. Хочу поблагодарить врачей и персонал 52 Московской клинической больницы за быстрое и эффективное лечение. Наши врачи лучшие и знают, как с этим вирусом разбираться» », - написала госпожа Нетребко в Instagram.

Ранее из-за коронавируса у певца Ильдара Абдразакова Большой театр отменил оперу «Дон Карлос». Госпожа Нетребко исполняет одну из ведущих партий этой оперы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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