В Иркутской области при подключении тепла будет работать «горячая линия»

– Откройте телефон «горячей линии» по теплу – пусть жители обращаются в режиме с 7.00 до 23.00 часов ежедневно. Система должна работать, пока всё жильё и социально значимые объекты не получат тепло в полном объёме, – сказал глава региона.

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Сергей Малинкин доложил, что ещё с 20 сентября отопительный период начат во всех муниципальных образованиях Иркутской области. На 13.00 часов 23 сентября запущено в работу 973 котельных из 997 (98%), подключено 3313 социальных объектов из 3477 (95%), из 24340 жилых домов – 21298 домов (88%). В 23 муниципалитетах жилищный фонд подключен полностью.