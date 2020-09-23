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Подрядная организация переделает асфальтовое покрытие на плотине ГЭС

Подрядная организация ООО «Армстрой» заменит некачественно уложенный асфальт на плотине ГЭС. Об этом заявили представители компании «Евросибэнерго», являющиеся заказчиком работ, по результатам совещания с мэром города Иркутска Русланом Болотовым.

– Техническая оснащенность подрядчика и качество асфальтобетонного покрытия, которое они положили на объекте, оставляет желать лучшего. Сейчас компания – заказчик начала претензионную работу с подрядной организацией. Уже виден результат – замена спецтехники. Кроме того, подрядчик заверил, что будет проводить работы по замене асфальта так, чтобы не создавать дополнительные неудобства жителям, – отметил Руслан Болотов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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