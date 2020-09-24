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Альфа-Банк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

Альфа-Банк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке. Теперь для готовых квартир и таунхаусов минимальный взнос составляет 15%, а для строящегося жилья 10% от стоимости объекта. Кроме того, банк улучшил условия по рефинансированию. Максимальное соотношение размера кредита к стоимости залога при рефинансировании теперь достигает 90% для строящегося и 85% для готового жилья.

Получить ипотеку в Альфа-Банке можно онлайн, при этом не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки — достаточно из мобильного приложения отправить выписку с зарплатного счета.

Рассчитать точные условия ипотечного займа и оставить заявку можно на странице https://alfabank.ru/get-money/mortgage/.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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