Резкий рост спроса в кафе и ресторанах отмечает СберИндекс

Аналитики СберИндекса отметили резкий всплеск трат в категории «Кафе и рестораны» с 14 по 20 сентября. За это время падение относительно прошлого года сократилось до 3,9%, хотя в первой половине месяца оно составляло –20% к 2019 г.

Траты на отели и в магазинах Duty Free, говорится в исследовании на аналитическом портале SberIndex.ru, остаются в два раза ниже значений 2019 г., падение в категориях «Авиабилеты», «Турагентства», «Развлечения» — всё ещё более 30% г/г.

В целом спрос на прошлой неделе вырос: с 14 по 20 сентября потребительские расходы увеличились на 2,0% к прошлому году. Средние расходы домохозяйств за последние четыре недели увеличились на 0,7% к прошлому году. Вслед за расходами подрос и индекс потребительской активности SberIndex.ru— с 75,1 до 77,8 п.

Также аналитики СберИндекса выяснили, что доля онлайн-заказов еды на дом в целом по России после самоизоляции практически вернулась к уровню до «коронакризиса».

Во время самоизоляции доля заказов в кафе через интернет выросла с 3,7% в I квартале до 11,9% в апреле, но затем к концу лета снизилась до 4,6%.

Для сравнения в Москве, где проникновение сервисов доставки выше, чем в других регионах России, этот показатель вырос с 9% в начале года до 12,4% в последнюю неделю августа.

Средний чек заказов с доставкой сегодня выше, чем при покупках в офлайне, почти в два раза (803 руб. и 394 руб. соответственно). Но это может быть связано с тем, что в офлайне учитываются также мелкие кафе, а также столовые, где цены на еду ниже за счёт субсидий работодателя.

Во время самоизоляции чеки при онлайн-заказах выросли на 20% по сравнению с I кварталом, а в ресторанах – наоборот снизились на 20%, поскольку фастфуд продолжал работать, тогда как крупные рестораны были вынуждены закрыться.