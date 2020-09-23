Сбербанк и Mubadala подписали соглашение о стратегическом взаимодействии

Сбербанк, крупнейший банк Центральной и Восточной Европы и один из ведущих финансовых институтов в мире, и компания Mubadala Investment Company, суверенный инвестиционный фонд Абу-Даби, сегодня подписали соглашение о стратегическом взаимодействии для изучения возможностей взаимовыгодного сотрудничества.

Соглашение предусматривает взаимодействие во многих сферах, включая совместные инвестиции, долговое и долевое финансирование, долгосрочное финансирование проектов Mubadala в России и других странах, консультационные услуги, услуги банка по хеджированию валютных и кредитных рисков, а также в других направлениях.

Помимо этого, соглашение открывает возможности взаимодействия и инвестиций в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, естественных наук, венчурного капитала, исламского финансирования, телемедицины и образования. Сбербанк и Mubadala совместно разработали детальную дорожную карту, которая конкретизирует взаимодействие по данным направлениям.

Стратегическое сотрудничество Сбербанка и Mubadala позволит раскрыть потенциал в сфере совместных инвестиций как в России, так и на Ближнем Востоке, которые внесут вклад в рост экспортно-импортных операций между компаниями двух регионов.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Заключение соглашения с такой авторитетной международной инвестиционной компанией как Mubadala отражает возросший интерес капитала стран Персидского залива к возможностям российского рынка, и это взаимный интерес. Российский бизнес демонстрирует сегодня серьёзный потенциал для развития. Мы становимся пионерами в финансовом взаимодействии России и ОАЭ, и уверены, что горизонты такого партнёрства будут постоянно расширяться. Это стратегическое соглашение демонстрирует полное взаимопонимание по основным векторам сотрудничества, включая совместные инвестиции, поддержку инновационных проектов, развитие цифровых технологий, а также нашу готовность максимально задействовать собственную экспертизу в этих сферах».

Халдун Халифа Аль Мубарак, главный исполнительный директор и управляющий директор Группы Mubadala:

«Мы рады официально закрепить взаимодействие со Сбербанком и создать новую впечатляющую платформу для открытия инвестиционных и финансовых возможностей в России и ОАЭ. Мы успешно инвестировали в Россию в течение последних десяти лет, а с открытием в прошлом году московского офиса Mubadala в сочетании с новым партнерским соглашением, заключенным сегодня со Сбербанком, мы сможем еще больше расширить свое присутствие в России».

В соответствии со взятыми обязательствами, до конца 2020 года Сбербанк откроет представительство в Абу-Даби с целью продвижения инвестиционной деятельности путем реализации проектов клиентов банка как в традиционном, так и исламском финансировании посредством сотрудничества с фондами, финансовыми учреждениями и другими организациями на Ближнем Востоке.