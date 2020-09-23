Сбербанк модернизирует всесезонный курорт «Манжерок»

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии в целях реализации проекта «Всесезонный курорт "Манжерок"».

Документ предполагает комплексное сопровождение проекта по принципу одного окна в органах государственной власти Республики Алтай. При этом Сбербанк со своей стороны выражает готовность обеспечить строительство гостиницы, ресторанов, спа-комплекса, оздоровительного центра, горнолыжных трасс, канатных дорог и других объектов туристической инфраструктуры. Общая сумма инвестиций в экономику региона составит около четырёх млрд рублей.

Олег Хорохордин, глава Республики Алтай:

«Сбербанк давно является стратегическим партнёром региона, и Правительство Республики Алтай будет продолжать оказывать содействие реализации проекта, чтобы курорт "Манжерок" мог уверенно конкурировать с лучшими горнолыжными курортами России и мира. "Манжерок" является знаковым местом, популярным у туристов со всего мира, что подтверждается возрастающим спросом. Для Республики Алтай очень важно развивать всесезонный отдых, сделать его востребованным как зимой, так и летом. Такие проекты, как "Манжерок", позволяют нам реализовать эту задачу, о чём свидетельствует возрастающий турпоток».

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Концепция развития курорта "Манжерок" позволит сделать его одним из самых привлекательных мест для туристов во всей Республике Алтай. Сбербанк не только финансирует модернизацию инфраструктуры и делится богатой экспертизой в строительной области, но и создает базу для развития близлежащих поселков, при этом не нарушая баланс уникальной природы и культуры сложившейся на берегу озера Манжерок».

Проект по созданию всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай реализуется Сбербанком с 2012 года. Данный инвестиционный проект в области туризма и рекреации является одним из крупнейших в России. Курорт, расположенный вблизи озера Манжерок, у подножия горы Малая Синюха, предоставляет возможности для различных направлений активного отдыха в зимний и летний периоды.

Инвестиционный проект развития курорта, осуществляемый при поддержке Сбербанка, является одним из крупнейших в области туризма и рекреации на территории России.

В 2019 году на курорте была запущена новая канатная дорога протяжённостью 2400 метров, оснащённая 82 подвесными восьмиместными кабинами, пропускная способность трассы — 2400 человек в час. По итогам 2019 года «Манжерок» посетило более 220 тысяч туристов, а за первые восемь месяцев текущего года — 226 тысяч туристов.

На территории курорта был построен и успешно запущен крупнейший байк-парк в России — комплекс трасс для скоростного спуска на горных велосипедах («даунхилл»). Байк-парк привлекает в «Манжерок» спортсменов высшего класса. Активное развитие курорта способствует увеличению клиентопотока и формированию новых.

Концепция развития курорта «Манжерок» выдержана в современном стиле. Для реализации проекта в апреле 2019 года был проведён конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции курорта. Победителем конкурса стала австрийская компания Coop Himmelb(l)au, входящая в десятку лучших архитектурных бюро мира.