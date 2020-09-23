В Сбербанк Онлайн теперь можно оплатить услуги оператора мобильной связи Кыргызстана

Сбербанк подключил к своей платежной системе крупнейшего оператора мобильной связи Кыргызстана. Клиенты Сбербанка теперь могут быстро и безопасно оплачивать услуги мобильного оператора «О!» («НУР Телеком»), находясь в любой точке мира. Моментально пополнить баланс телефона — как своего, так и близких — можно в Сбербанк Онлайн, а также в устройствах самообслуживания. Комиссия за операции не взимается.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

«Мы постоянно наращиваем функциональность Сбербанк Онлайн в части оплаты мобильной связи в странах СНГ — подключаем новых операторов и внедряем самые быстрые решения: сейчас процедура занимает всего несколько секунд. Сервис дистанционной оплаты услуг мобильного оператора ʺО!ʺ будет востребован у широкого круга лиц: как у граждан Киргизии, приезжающих в Россию по делам и на заработки, так и у наших соотечественников, которые смогут пополнить баланс счета мобильного своих близких, друзей и знакомых, живущих в Киргизии».

Меньше года назад, в конце 2019-го, Сбербанк вышел на международный рынок платежей. Сегодня в Сбербанк Онлайн можно пополнить баланс операторов сотовой связи Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.