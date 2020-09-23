Сбербанк рассказал о секретах agile-трансформации на конференции AgileDays

Сбербанк выступил генеральным партнёром конференции AgileDays — крупнейшей профессиональной конференции России и СНГ по гибкому управлению, — где рассказал об особенностях одной из самых масштабных agile-трансформаций в мире. Сбербанк перешёл на agile-подходы организации работы четыре года назад и сохраняет лидирующие позиции в процессе их внедрения.

Онлайн-выступления Сбербанка в первые два дня конференции вызвали большой интерес слушателей, стабильно показывая высокие результаты по количеству подключений и вопросов спикерам.

Сотрудники Сбера выступили с девятью докладами и провели три воркшопа, на которых рассказали историю agile-трансформации Сбербанка, поделились опытом продуктового развития и поговорили об agile-коучах и scrum-мастерах.

Ксения Яшина, старший управляющий директор Офиса agile-трансформации и внедрения инструментов изменений Сбербанка:

«Для нас особенно ценно выступить на этой конференции именно сейчас, когда мы отмечаем день рождения нашей трансформации. Мы накопили значительный опыт в области внедрения практик гибкого управления и готовы открыто делиться им с другими компаниями. Уверена, что кейсы, которые были представлены в рамках наших докладов, будут полезны как начинающим свой путь трансформации компаниям, так и опытным игрокам индустрии».

Ксения Яшина сообщила об основных этапах трансформации банка и ключевых направлениях её развития. А также рассказала, что Сбербанк выпустил на рынок новую услугу — Sbergile as a Service. В рамках сервиса эксперты банка будут помогать заинтересованным компаниям по всему спектру вопросов применения agile-практик — от обучения до agile-трансформации под ключ.

Большой интерес вызвал также доклад Ильи Забелина, управляющего директора, руководителя Продуктового офиса Сбербанка. В рамках своего выступления он рассказал о запуске платформы экспериментов для продуктовых руководителей Сбербанка и её особенностях, а также о внутренней программе развития продуктовых компетенций — Продуктовой мастерской. Это трёхмесячный интенсивный курс работы над продуктами совместно с лучшими экспертами России. На сегодняшний день 37 продуктов прошли мастерскую, а более 600 продуктовых руководителей прошли ассесмент и получили индивидуальные рекомендации по развитию.

Современный продукт — это сложный сплав технологий, пользовательского опыта и бизнеса. Банк исследует лучшие практики индустрии и адаптирует их под банковские продукты, внедряя самые современные инструменты и подходы для достижения высоких бизнес-результатов.

Agile — гибкая методология работы, повышающая скорость вывода продуктов на рынок. В сентябре этого года Сбербанк отмечает четыре года с начала внутренней agile-трансформации. За эти годы agile-периметр вырос с 600 до 30 000 человек, включая сотрудников Центрального аппарата и ДЗО.