ВТБ: москвичи стали в 1,5 раза реже вызывать такси

Несмотря на сезонный фактор и возобновление деловой активности, жители и гости столицы в сентябре сократили число заказов такси на 47% по сравнению с летом нынешнего года. При этом в прошлом году ситуация была обратной и спрос на такси в начале осени вырос почти вдвое. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

В первой половине сентября нынешнего года жители и гости Москвы в среднем еженедельно совершали 1,4 млн поездок на такси, тратя на них около 330 млн рублей. Эти показатели значительно уступают средним данным за лето: на 47% по количеству и на 39% — по объему транзакций.

В прошлом году на старте делового сезона услуги такси были у горожан значительно более востребованными — еженедельно клиенты производили 2,5 млн заказов, объем транзакций превышал 550 млн рублей. В соответствии со стандартным сезонным фактором эти показатели выросли: на 79% по числу и 88% — объему транзакций.

Личным транспортом москвичи в этом сентябре ожидаемо стали пользоваться чаще, чем летом. Оборот столичных АЗС, по данным ВТБ, в среднем вырос на 18% к показателям лета, а количество транзакций — на 24%. За первую половину сентября автовладельцы заправились почти 49 тыс. раз, а их затраты на топливо превысили 53 млн руб. В прошлом году средние сентябрьские показатели в этом сегменте оставались на уровне летних значений.

«Нынешнее лето можно назвать „золотым сезоном“ для столичных сервисов такси. Компании показали рекордные обороты продаж, обслуживая значительную долю пассажиров, которые обычно выбирали для передвижений по городу общественный транспорт. Посчитав ситуацию более безопасной, горожане с началом делового сезона и ростом траффика на дорогах вернулись к привычным видам транспорта. Число заказов такси сократилось, при этом транзакции в метро, автобусах и других видах общественного транспорта в этом году традиционно выросли по сравнению с летом. В сегменте личного транспорта ситуация стабильна — мы видим, что москвичи, передвигавшиеся летом на своем автомобиле, пока сохраняют привычный формат поездок», — комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Жители других регионов России также в сентябре стали чаще выбирать общественный транспорт вместо такси. За первую половину месяца количество транзакций в общественном транспорте выросло на треть по сравнению с усредненными летними данными, а количество поездок на такси сократилось на 11%. При этом на метро, автобусы, троллейбусы и трамваи население регионов еженедельно тратило в среднем на 38% больше, чем летом, а на такси — на 18% меньше.