ВТБ стал партнером по развитию Талицкого калийного проекта Группы «Акрон»

Группа ВТБ приобрела 10% АО «Верхнекамская Калийная Компания» (ВКК), которое реализует Талицкий калийный проект в Пермском крае. В свою очередь ООО «Сбербанк Инвестиции» снизило свою долю участия в проекте с 39,9% до 29,9%, одновременно пролонгировав срок участия до 7 лет.

По итогам сделок структура акционеров АО «ВКК» выглядит следующим образом: 50%+1 акция принадлежат АО «Акронит» (Группа «Акрон»), 29,9% ООО «Сбербанк Инвестиции», 10,1% ЗПИФ «Открытие Финансовые инвестиции» (Банк «Открытие») и 10% Группе ВТБ.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, сказал: «ВТБ продолжает многостороннее сотрудничество с Группой „Акрон“ и рад принять участие в развитии Талицкого калийного проекта в качестве финансового партнера. Уверен, что очередной этап инвестиций в проект будет способствовать его успешной реализации. Кроме того, мы также надеемся принять участие в проектном финансировании завершения строительства проекта».

Комментируя результаты, председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов отметил: «Мы рады видеть Банк ВТБ в качестве нового финансового партнера проекта. Также мы благодарны Сбербанку за поддержку и продолжающееся сотрудничество. Участие мощных финансовых институтов позволяет нам оптимизировать структуру и стоимость финансирования проекта».