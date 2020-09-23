ВТБ стал партнером по развитию Талицкого калийного проекта Группы «Акрон»

Группа ВТБ приобрела 10% АО «Верхнекамская Калийная Компания» (ВКК), которое реализует Талицкий калийный проект в Пермском крае. В свою очередь ООО «Сбербанк Инвестиции» снизило свою долю участия в проекте с 39,9% до 29,9%, одновременно пролонгировав срок участия до 7 лет.
По итогам сделок структура акционеров АО «ВКК» выглядит следующим образом: 50%+1 акция принадлежат АО «Акронит» (Группа «Акрон»), 29,9% ООО «Сбербанк Инвестиции», 10,1% ЗПИФ «Открытие Финансовые инвестиции» (Банк «Открытие») и 10% Группе ВТБ.
Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, сказал: «ВТБ продолжает многостороннее сотрудничество с Группой „Акрон“ и рад принять участие в развитии Талицкого калийного проекта в качестве финансового партнера. Уверен, что очередной этап инвестиций в проект будет способствовать его успешной реализации. Кроме того, мы также надеемся принять участие в проектном финансировании завершения строительства проекта».
Комментируя результаты, председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов отметил: «Мы рады видеть Банк ВТБ в качестве нового финансового партнера проекта. Также мы благодарны Сбербанку за поддержку и продолжающееся сотрудничество. Участие мощных финансовых институтов позволяет нам оптимизировать структуру и стоимость финансирования проекта».
Справка
Группа «Акрон» — один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические предприятия Группы расположены в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»). Группа ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО «СЗФК») и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (АО «ВКК»), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике, и сбытовые сети в России и Китае. Дочерняя компания ПАО «Акрон» — North Atlantic Potash Inc. (NAP) — владеет лицензиями на добычу и разрешением на разведку на 10 участках месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в провинции Саскачеван (Канада). «Акрон» также владеет миноритарным пакетом акций (19,8%) в польской компании Grupa Azoty S.A., одном из крупнейших производителей химической продукции в Европе.
В 2019 году объем продаж Группы составил 7,6 миллиона тонн основной продукции. Поставки осуществлялись в 78 стран мира. Основными рынками сбыта Группы являются Россия, Бразилия, Европа и США.
В 2019 году консолидированная выручка Группы по МСФО составила 114 835 миллиона рублей (1 774 миллиона долларов США), а чистая прибыль — 24 786 миллионов рублей (383 миллионов долларов США). Акции ПАО «Акрон» включены в котировальный список первого уровня Московской биржи, глобальные депозитарные расписки торгуются на Лондонской фондовой бирже (тикер AKRN). Персонал Группы «Акрон» насчитывает около 11 тысяч человек.
Подробную информацию о компании можно найти на сайте www.acron.ru