«Открытие», «Траст», Михаил Гуцериев и группа «САФМАР» подписали дополнительное соглашение к соглашению об урегулировании

18 сентября 2020 года банк «Открытие», банк непрофильных активов «Траст», Михаил Гуцериев и группа «САФМАР» подписали дополнительное соглашение к соглашению об урегулировании, заключенному в сентябре 2019 года.

Документ закрепляет позиции сторон по ряду сделок, не вошедших в соглашение 2019 года. Кроме того, дополнительное соглашение урегулирует претензии банков и ЦБ РФ от их имени, связанных с санацией «Бинбанка» и «Ростбанка».

В случае своевременного исполнения сторонами своих обязательств, претензии к Михаилу Гуцериеву и группе «Сафмар», возникшие вследствие санации «Бинбанка» и «Ростбанка», будут считаться полностью урегулированными.