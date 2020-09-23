Новости

«Открытие», «Траст», Михаил Гуцериев и группа «САФМАР» подписали дополнительное соглашение к соглашению об урегулировании

18 сентября 2020 года банк «Открытие», банк непрофильных активов «Траст», Михаил Гуцериев и группа «САФМАР» подписали дополнительное соглашение к соглашению об урегулировании, заключенному в сентябре 2019 года.

Документ закрепляет позиции сторон по ряду сделок, не вошедших в соглашение 2019 года. Кроме того, дополнительное соглашение урегулирует претензии банков и ЦБ РФ от их имени, связанных с санацией «Бинбанка» и «Ростбанка».

В случае своевременного исполнения сторонами своих обязательств, претензии к Михаилу Гуцериеву и группе «Сафмар», возникшие вследствие санации «Бинбанка» и «Ростбанка», будут считаться полностью урегулированными.

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#землетрясение в 8 баллов произошло в Иркутской области 22 сентября 2020 года
Продолжение следует. Новые толчки зафиксировали недалеко от эпицентра землетрясения в Култуке
Незначительные повреждения зафиксировали в нескольких домах Иркутской области после землетрясения
Эксперты не берутся прогнозировать, стоит ли в ближайшее время ждать новых землетрясений в Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании